Covid: in Veneto ieri 88 nuovi casi e un decesso

Sono 88 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.683.392. Il bollettino regionale segnala un decesso, con il totale a 16.612.

Prosegue la discesa dei positivi segnalati al sistema regionale, che sono 15.601, 472 in meno in 24 ore. Stabile la situazione clinica, con 863 ricoveri in area non critica (-2) e 43 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).