Carnevale Venezia, feste a palazzo, tra giardini Eden e peccati

(ANSA) - VENEZIA, 13 FEB - Una maliziosa Eva offre nel giardino dell'Eden una enorme mela rossa ad un Adamo body-builder, mentre il mago Cagliostro esorta i presenti a peccare, e dal soffitto del piano nobile una trentina di performer dondola in infinite acrobazie. Quadri felliniani quelli che hanno accolto a Ca' Vendramin Calergi (sede storica del Casinò) i 200 invitati alla 'Original Sinner', il gala danzante firmato dalla stilista Antonia Sautter. Tra abiti sontuosi e performance artistiche , i "peccatori" si sono dati appuntamento nelle splendide sale affacciate sul Canal Grande, per trasgredire a tavola e, per una notte, dare spazio ai desideri più reconditi. U n'atmosfera festosa e ancestrale, per celebrare il Carnevale dello "Zodiaco", che invita gli ospiti a ricercare il proprio segno originale in piena libertà di espressione creativa. Mentre i performer si esibivano su maxi-dondoli sopra alle teste degli ospiti, un quadro del giardino dell'Eden accoglieva gli invitati dallo scalone monumentale dell'ingresso. Poi il palco se lo sono preso le ballerine di burlesque stile bella Otero, con (finte) aspidi velenose, le tre sorelle 'Stars', le violiniste-seducenti, e la musica, che è proseguita fino a tarda notte. (ANSA).