Covid: Veneto, ieri 472 nuovi contagi e 3 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Sono 472, 71 in meno del giorno prima, i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 3 le vittime Lo stesso numero di ieri) per un totale di 2.683.022 contagi. I morti dall'inizio della pandemia sono 16.611. Salgono leggermente gli attuali positivi, che sono 16.689, +81 rispetto alle 24 ore precedenti. Calano (-22) i ricoveri in area non critica, che sono 861, rimangono stabili quelli in terapia intensiva, che sono 39. (ANSA).