IA: Unipd trionfa con audio innova al Cannes Neurons

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - Vittoria italiana, con l'Università di Padova,) a Cannes Neurons, la seconda edizione del contest organizzato World AI Cannes Festival, il più importante festival dell'intelligenza artificiale in Europa. Audio Innova srl, Spinoff dell'Università di Padova, si è aggiudicata il primo posto nella categoria "Creative #AI" (una delle tre presenti assieme a "Inclusive AI" e "Sustainable AI") con un progetto sulla conservazione dei documenti audio: su uno dei palchi del prestigioso Palais des Festival la start-up si è infatti affermata sui rivali cinesi di Unitree Robotics con i loro iconici cani robot, tra i protagonisti del festival e presentati all'inizio come favoriti.

Alla fine però la platea, composta principalmente da ricercatori, esperti e imprenditori del settore high-tech, ha tributato agli italiani un vero e proprio plebiscito nel voto on line: dopo la "battaglia" in cui rappresentanti dei due concorrenti hanno avuto tre minuti ciascuno per presentare il proprio progetto, l'83,1 dei consensi è infatti andato alla squadra padovana, registrando il consenso più alto di tutto la serata. (ANSA).