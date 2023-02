Covid: Veneto, casi in calo, ieri sono stati 543 e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Sono 543, in calo rispetto al giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto e 3 i decessi, dati che portano i totali rispettivamente a 2.682.550 i contagi ufficiali e 16.608 decessi. Risalgono (+39) i positivi che risultano in isolamento, che sono 16.479.

Quanto ai dati clinici, si registrano 883 ricoveri in area medica (-10), mentre sono stabili a 39 quelli in terapia intensiva. (ANSA).