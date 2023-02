Sisma: veglia di speranza per Zen, non è esclusa presenza moglie

(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - Una veglia di preghiera e di speranza per Angelo Zen, l'imprenditore 60enne disperso nel terremoto in Turchia e del quale non si hanno notizie da domenica. La comunità si riunirà alle 18.30 di oggi nella chiesa parrocchiale di Maerne di Martellago (Venezia), alla presenza delle autorità locali e di Simone Bontorin, sindaco di Romano d'Ezzelino (Vicenza), dove l'uomo ha risieduto per molti anni.

"Avrebbe dovuto essere presente anche il presidente della Regione Luca Zaia, - ha detto all'ANSA il primo cittadino del Veneziano, Andrea Saccarola - ma per altri impegni non potrà esserci. Ha mandato comunque un messaggio di conforto, che sarà letto durante la veglia". Non è esclusa la partecipazione dei familiari di Zen, nonostante il difficile momento. "La moglie - ha spiegato il sindaco - mi ha riferito che valuterà nelle prossime ore se essere presente o meno". Per il resto, "non abbiamo purtroppo novità, ma la Regione è in costante contatto con la Farnesina", ha concluso. (ANSA).