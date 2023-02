Milano-Cortina, Fontana: opere del governo in accelerazione

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Mancano tre anni ai Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina del 2026. "La situazione è positiva, per quanto riguarda la nostra Fondazione sta funzionando, adesso c'è il nuovo ad e non ci sono mai stati problemi - ha commentato il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine della cerimonia dell' alzabandiera in piazza Duomo a Milano a tre anni dall'apertura delle Olimpiadi -. Le nostre opere pubbliche, quelle regionali, come ho sempre detto sono in corso e non hanno nessuno tipo di problema. Quelle della società che è stata costituita dal governo sono in fase di accelerazione". Per quanto riguarda il pattinaggio dopo la rinuncia di Baselga di Piné, "stiamo valutando le ipotesi e stiamo vedendo qual è la soluzione migliore. A breve prenderemo una decisone", ha proseguito. E in merito a una possibile apertura nei confronti del Piemonte che vorrebbe ospitare la specialità a Torino Fontana ha aggiunto: "Vediamo quali sono le offerte proposte e poi si faranno delle scelte. È una questione anche di organizzazione perché le Olimpiadi sono partite con queste sedi, per allargare bisogna fare una serie di iniziative - ha concluso -. Come ad esempio un nuovo mini villaggio olimpico anche a Torino". (ANSA).