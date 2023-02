Autonomia: Zaia, chi l'attacca attacca il Capo dello Stato

(ANSA) - VENEZIA, 06 FEB - "La si finisca di attaccare l'autonomia, perché chi la attacca, attacca il capo dello Stato.

È scritta in Costituzione, non stiamo facendo nulla di strano".

Lo ha detto stamane a Venezia il governatore del Veneto, Luca Zaia.

"Ora ci saranno una serie di passaggi che fanno parte della liturgia della democrazia. Sono fiducioso, e voglio ricordare che delle 23 materie previste alcune non sono 'lepizzabili'.

Vedo un grande dibattito sulla Sanità: - ha quindi aggiunto Zaia - non mi risulta che ora i servizi li stiano erogando da Roma, ma dalla Regione con il proprio bilancio. C'è tanta gente che parla, ma che studia poco. C'è un vecchio proverbio veneto che dice 'prima de parlar, tazi'".

Per il governatore, ora il problema è che "si parta coi lavori e le commissioni di esperti, per chiudere molte partite. È una rivoluzione, - ha concluso - dopo la Costituzione del '48 questa è una vera pagina di storia, che sarà percepita veramente dai posteri". (ANSA).