Covid: Veneto, ieri 653 nuovi casi in 24 ore e 8 decessi

Sono stati registrati 653 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto ( contro i 945 precedenti) per un totale di 2.677.441 da inizio pandemia. Vi sono anche 8 decessi, che portano a un totale di 16.553.

Scendono a 16.317 (-17) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono -22 ricoveri in area medica, con il totale a 974, e 44 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).