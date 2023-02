Coldiretti, droni e robot salva-spesa in 6 aziende su 10

I cambiamenti climatici spingono la rivoluzione digitale nelle campagne, con oltre sei aziende agricole italiane su 10 (64%) che hanno adottato almeno una soluzione di "agricoltura 4.0", dai droni ai robot, dai sensori ai Gps, dalle piattaforme satellitari all'internet delle cose, per combattere i cambiamenti climatici, salvare l'ambiente, aumentare la produttività e contenere i costi.

E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti diffusa in occasione della Fieragricola Tech di Verona, dove è stato inaugurato l'"Orto 4.0", con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Smart Agrifood - sottolinea Coldiretti - il valore del mercato dell'agritech è cresciuto nel giro di cinque anni del 1500%, passando da 100 milioni di euro a 1,6 miliardi. Tra le soluzioni più adottate dalle imprese innovative c'è l'informatizzazione attraverso software di gestione (nel 40% dei casi), sistemi di monitoraggio e controllo di macchine e attrezzature (23%), servizi di mappatura e di coltivazioni e terreni (19%), sistemi di monitoraggio di coltivazioni e terreni (14%) e sistemi di supporto alle decisioni (12%).

La superficie agricola coinvolta dalle innovazioni tecnologiche e digitali è di quasi un milione di ettari, a livello nazionale pari al 6% della superficie totale. Un profondo cambiamento che vede in prima fila le nuove generazioni, con quasi una impresa agricola giovanile su tre (31%) che applica oggi tecniche di agricoltura di precisione, secondo un'analisi Coldiretti sulla base del Rapporto del centro Studi Divulga. (ANSA).