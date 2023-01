Scontri con agenti a Padova, divieto di dimora per 7 antagonisti

La Digos della Questura e il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Padova hanno eseguito sette ordinanze di divieto di dimora in provincia emesse dal Gip del Tribunale nei confronti di altrettanti esponenti dell'"area antagonista", indagati a vario titolo per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali a Forze di Polizia.

L'indagine riguarda alcune aggressioni contro carabinieri e poliziotti, in particolare il 5 novembre scorso, quando una quarantina di attivisti, travisati, avevano accerchiato una pattuglia di militari del radiomobile che stavano controllando un giovane nei pressi del centro sociale "Pedro".

Il 9 novembre, quindi, durante l'esecuzione di un sequestro di quattro appartamenti Ater nel quartiere Palestro, occupati sempre da esponenti del 'Pedro', c'erano stati alcuni scontri tra i militanti e le forze dell'ordine, prima nel quartiere e in seguito davanti alla sede dell'Ater, verso cui si era formato un corteo non autorizzato.

Contemporaneamente alle misure cautelari, sono state svolte 13 perquisizioni a carico di altrettanti indagati. (ANSA).