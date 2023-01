Alessandro Benetton, non investirei su allevamenti di grilli

Rispondendo oggi ad una domanda sui modelli di alimentazione alternativi, come le farine di insetto recentemente al centro di una discussione, Alessandro Benetton, presidente di Edizione Holding e di 21 Invest, Sgr già più volte protagonista nel mondo del food, ha detto di "vedere con una certa fatica, per età e generazione, questo argomento.

Non investirei - ha aggiunto - su allevamenti di grilli".

"Credo nei prodotti naturali, siamo quello che mangiamo - ha aggiunto - e penso che questa cultura di un'economia del cibo anche molto locale sia una buona direzione. Ma esiste innovazione in tutti i settori e secondo me - ha concluso Benetton - sarebbe altrettanto sbagliato chiudere le porte".

(ANSA).