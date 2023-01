Sport invernali: Armani firma divise da gara degli azzurri

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 30 GEN - Sono state presentate oggi, a Cortina d'Ampezzo, le divise da gara firmate EA7 Emporio Armani che saranno indossate dagli atleti della nazionale azzurra sport invernali in occasione dei campionati mondiali di bob e skeleton, dal 22 gennaio al 5 febbraio, a Saint Moritz (Svizzera) , slittino, sci alpino, a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio, biathlon, dall'8 al 19 febbraio a Oberhof (Germania) , freestyle e snowboard, dal 19 febbraio al 5 marzo, a Bakuriani (Georgia) ), sci di fondo, combinata nordica e di salto con gli sci previsto dal 22 febbraio al 5 marzo a Planica (Slovenia).

L'evento giunge all'indomani delle due gare conclusive di SuperG maschile della Coppa del mondo di sci alpino, non disputate nelle scorse settimane in Val Gardena (Bolzano) e Lake Louise (Canada) e recuperate sabato 28 e domenica 29 gennaio sulla Olympia delle Tofane, a Cortina.

Le tute sono realizzate in tessuto tecnico di colore azzurro intenso, avvalendosi delle più avanzate tecnologie. EA7 Emporio Armani, in qualità di nuovo Official Technical Outfitter della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), fornirà agli atleti capi tecnici per le competizioni, e prodotti e accessori per il tempo libero, kin vndita online già dall'inizo del mese, da indossare per tutte le manifestazioni sciistiche fino all'Olimpiade Invernale di Milano-Cortina.

Il legame di Giorgio Armani con il mondo degli sport invernali, avviato nel 2012 attraverso le collaborazioni con le scuole di sci italiane e svizzere, si è consolidato nel tempo ed è stato confermato dalla collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Londra 2012, Sochi 2014, Rio 2016, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 e Pechino 2022.

Alla presentazione, oggi, a Cortina sono intervenuti gli sciatori Mattia Casse e Dominik Paris, ieri secondo al SuperG, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, campionesse di Biathlon, gli snowboardisti Emiliano Lauzi e Ian Matteoli e l'ex campione Giorgio Rocca, ambassador di Armani. (ANSA).