Serie A: Udinese-Verona 1-1

(ANSA) - UDINE, 30 GEN - Udinese e Verona hanno pareggiato 1-1 nel posticipo della 20/a giornata di serie A. Alla Dacia Arena, un'autorete di Becao ha sbloccato il risultato già al 4' per il Verona e Samardzic al 22' ha risposto per l'Udinese, che è settima in classifica con 29 punti. I veneti salgono a quota 13, sempre terz'ultimi e a - 5 dalla zona salvezza. (ANSA).