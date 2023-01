Gallerie d'Italia, a Vicenza viaggio nelle antiche ceramiche

Intesa Sanpaolo presenta alle Gallerie d'Italia di Vicenza il progetto scientifico e didattico 'Argilla. Storie di viaggi', secondo appuntamento del ciclo triennale realizzato con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova e importanti musei archeologici del Veneto.

A cura di Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo, l'esposizione, aperta al pubblico fino al 18 giugno, intende riflettere sul ruolo aggregatore della ceramica greca nell'ambito mediterraneo, per agevolare la comprensione del ruolo dell'antico come origine del nostro sistema di valori. E' il secondo appuntamento di un ciclo triennale - il primo è stato dedicato alle 'Storie di vasi' - che nasce dalla collaborazione fra la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, in seno alle ricerche sviluppate dal Progetto "MemO. La memoria degli oggetti" per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magnogreca in Veneto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, valorizzando i reperti conservati nella rete territoriale dei musei archeologici e le ceramiche della collezione Intesa Sanpaolo, oltre cinquecento reperti prodotti tra il VI e il III sec. a.C., provenienti da Ruvo di Puglia, oggi esposta alle Gallerie d'Italia di Napoli e rappresentata nell'itinerario vicentino da un nucleo di opere prestigiose. (ANSA).