Giustizia: Nordio, con premier sempre massima sintonia

L'appoggio del premier Meloni è, per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, "un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota con la premier.

Siamo sempre stati - ha sottolineato - in piena sintonia e del resto è stata una scelta e un'indicazione, come ha detto il presidente del Consiglio, fortemente voluta di indicare me come ministro della Giustizia".

Nordio, a margine di un incontro con gli avvocati vicentini, ha poi evidenziato che "il fatto che qualcuno abbia anche insinuato il sospetto che ci fossero dei dissensi, era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. Le cose che io penso della giustizia - ha ricordato - le scrivo da 25 anni e quindi tutti le sapevano. Naturalmente - ha concluso - la politica è e deve essere l'arte del possibile e anche del compromesso, per cui tutti questi argomenti saranno oggetto di profonda discussione e poi il parlamento sovrano deciderà".

