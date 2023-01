Covid: in Veneto ieri 153 nuovi casi e 2 morti

Sono 153 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri in Veneto, che portano il totale a 2.671.717. Il bollettino regionale riporta 2 vittime, con il totale a 16.522.

I positivi ufficiali risultano 16.656, 543 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali vi sono 1.056 ricoveri in area non critica (-1) e 54 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).