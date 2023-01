Covid: Veneto, ieri 373 nuovi casi e 4 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Scendono ancora a 373 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 628 del giorno prima (255 in meno). Si contano anche 4 vittime che portano ad un totale di 16.520. Lo riferisce il bollettino regionale. I totali da inizio pandemia ammontano a 2.671. 564. Cala il dato dei casi di positività attuali, che sono 17.199 (-848). Calano tutti i dati clinico, con 1.057 ricoveri in area medica (-10) e in terapia intensiva ora a 55 (-6) (ANSA).