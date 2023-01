Fiere: Vicenza, flash mob 'unconventional' per brand D1

(ANSA) - VICENZA, 21 GEN - Ha destato curiosità e scalpore l'originale performance artistica avvenuta questa mattina all'ingresso di Vicenzaoro January, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria in corso di svolgimento, sino a martedì prossimo, alla Fiera di Vicenza. Protagonista una statua di Nike, Dea della Vittoria, opera d'arte creata dal design brand di orologeria D1 Milano a cui si deve l'allestimento "unconventional" dei suoi orologi best seller all'ingresso dei padiglioni. Una crew di artisti ha messo in atto una guerrilla di street-art, una provocazione che ha avuto come vittima la statua di Nike e il set-up del brand. Ciò che a prima vista è parsa una provocazione, ha rappresentato un messaggio di libertà: arte su arte, libera espressione su classicismo e sfregio delle convenzioni, segni e simboli, un'esperienza estetica forte. "Quello che volevamo fare - la spiegazione di Dario Spallone, Ceo di D1 Milano - è mandare un messaggio chiaro per costruire qualcosa di nuovo. Noi nuove generazioni dobbiamo prendere, apprezzare e studiare il passato non avendo paura però di stravolgerlo, di prenderlo come esempio costruendo qualcosa di nostro". (ANSA).