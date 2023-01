Urso, fondo straordinario per filiere produzione industriale

(ANSA) - VICENZA, 20 GEN - "Abbiamo messo nuove misure nella legge finanziaria con un fondo straordinario per le filiere della produzione industriale, un collegato alla legge finanziaria per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy che sarà realizzato nelle prossime settimane in Parlamento". Lo ha detto Adolfo Uso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, oggi a Vicenza all'inaugurazione della fiera VicenzaOro January dove è giunto con il governatore del Veneto Luca Zaia.

"E' una fiera importante non solo per questo distretto - ha aggiunto - ma per tutte le imprese che lavorano in questa filiera che sono punte di eccellenza per il Made in Italy e in generale per l'industria italiana". "Abbiamo voluto riaffermare il ruolo del Made in Italy fin dalla ridenominazione del ministrero - ha proseguito - perché siamo coscienti che questa è l'avanguardia dell'intera produzione italiana".

"Sono convinto che - ha sottolineato - nella seconda parte di quest'anno ripartirà con forza l'attività produttiva italiana".

(ANSA).