Covid: Veneto, 694 casi e 8 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - Prosegue la discesa dei numeri della pandemia in Veneto, con 694 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (-72), che portano il totale a 2.670.563. Si segnalano 8 decessi, con un totale a 16.507. In notevole ribasso gli attuali positivi, che sono 17.827 (-53). Quanto ai dati clinici, tutti in flessione, vi sono 1.149 ricoveri in area medica (-43) e 59 (-7) in terapia intensiva. (ANSA).