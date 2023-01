Carenze antincendio, Hotel Miramonti Cortina deve chiudere

L'hotel "Miramonti" di Cortina d'Ampezzo (Belluno) dovrà entro due giorni provvedere a una diversa sistemazione per i propri ospiti, e informare i clienti che sarebbero dovuti arrivare nei prossimi giorni sull'impossibilità di accoglierli.

E' l'effetto di un'ordinanza di sospensione della licenza, notificata oggi direttamente da Sindaco e Polizia municipale alla direzione e indotta da un provvedimento della Prefettura assunto dopo la ricezione di un verbale dei Vigili del fuoco. I pompieri, pochi giorni fa, avevano infatti eseguito un sopralluogo riscontrando varie irregolarità in materia di sicurezza antincendio della struttura.

Nel documento municipale si riporta anche come i gestori dell'albergo fossero stati messi a conoscenza delle carenze le quali, in base ad una disposizione del 26 settembre scorso, avrebbero dovuto essere rimediate con obbligo di "permanenza di non esercizio dell'attività". "Tale prescrizione - si legge nella relazione dei Vigili del Fuoco dopo l'ultimo sopralluogo - non è risultata essere stata osservata".

"Chiederemo quanto prima al Prefetto di convocare una riunione per discutere l'argomento - ha detto il sindaco, Gianluca Lorenzi - perché la città non può permettersi di veder mantenuta chiusa una struttura ricettiva di queste dimensioni".