Benzina: Urso, la trattativa deve andare avanti

(ANSA) - VICENZA, 20 GEN - "La trattativa deve andare avanti": lo ha detto Adolfo Uso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, oggi a Vicenza all'inaugurazione della fiera VicenzaOro January parlando della benzina.

"Il provvedimento è in Parlamento - ha aggiunto - quindi c'è il confronto parlamentare, è un decreto ma potrà essere sottoposto a misure migliorative". " "Ho incontrato più volte i benziani - ha spiegato Urso - perché ho rispetto di quello che fanno ogni giorno sono impegnati in prima fila o lo sono stati anche durante la pandremia con coraggio, ho ascoltato le loro esigenze. Dobbiamo tutelare l'interesse generale e questo richiede maggiore trasparenza e quindi che si fermino quei furbetti che esistono così si evidenzia anche il lavoro onesto della stragrande maggiranza, della quasi totalità, dei benzinai italiani".

"Abbiamo insediato un tavolo permanente che riguarda l'intero riordino del settore - ha sottolineato Urso -, perché questo è un settore che è stato troppo trascurato e necessita di nuova programmazione per esempio er la rete degli impianti che sono troppi". (ANSA).