Venezia, celebrazioni per 345 anni Teatro Malibran

Compie 345 il Teatro Malibran di Venezia, la casa 'sorella' della Fenice, seconda per capienza ma al pari per prestigio, per il fascino della sua storia e per la vivacità della sua attuale attività.

L'inaugurazione della sala risale al carnevale del 1678, il 20 gennaio, quando alzò per la prima volta il sipario con l'opera "Vespasiano" di Carlo Pallavicino. L'anniversario sarà festeggiato in concomitanza con un'altra ricorrenza, quella dei 50 anni dalla morte di Bruno Maderna: l'opera "Styricon", ultimo lavoro teatrale del compositore veneziano, tornerà in scena al Malibran dal 25 al 29 gennaio.

Quello che all'epoca era noto come il "Teatro di San Giovanni Grisostomo" fu il più lussuoso palcoscenico veneziano, collocato nel cuore del sestiere di Cannaregio, nell'area dove un tempo si trovava la duecentesca dimora della famiglia di Marco Polo, Ca' Milion, non lontano dalla chiesa di San Giovanni Grisostomo e dal Ponte di Rialto.

La programmazione del Malibran è gestita dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, e ospita regolarmente alcuni dei titoli della Stagione Lirica e Balletto e della Stagione Sinfonica, allestendo, tra le altre, le produzioni 'sperimentali' del progetto Atelier promosso in sinergia con l'Accademia di Belle Arti, o le più importanti produzioni del repertorio lirico barocco, dirette da specialisti quali Diego Fasolis e Federico Maria Sardelli. Vi è anche una speciale attenzione al contemporaneo, fin dagli anni Settanta-Ottanta, e la danza, con spettacoli di Carolyn Carlson, che nel 1981 presentò qui il suo primo spettacolo appositamente creato per la Fenice, "Undici Onde", o Pina Bausch. Nelle ultime decadi la proposta è stata rivolta anche ai giovani e alle nuove generazioni, con progetti dedicati a scuole e famiglie, e al pubblico Under 35: tra gli ultimi nomi Simone Cristicchi e Amara, il 'Concerto Mistico per Battiato' nel 2022, l'unica tappa italiana della instapoet canadese Rupi Kaur; lo spettacolo Casanova Opera Pop di Red Canzian; il concerto di Claudio Baglioni. (ANSA).