Covid: in Veneto ieri 859 nuovi casi e 14 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - Calano sostanzialmente i nuovi casi di Covid in Veneto: secondo il bollettino regionale ieri sono stati conteggiati 859 positivi, mentre il giorno precedente erano 1.315. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale a a 2.669.103. Gli attuali positivi sono 17.839 (- 265).

Il bollettino regionale segnala altri 14 decessi, con il totale a 16.494. Scendono anche i dati clinici: con 1.220 (-18) ricoveri in area medica e 61 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).