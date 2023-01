Giorno memoria: a Venezia una pietra per bimbo di due mesi

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - E' ricordato anche Umberto Nacamulli, morto a due mesi dopo essere stato deportato con la famiglia ad Auschwitz, in una delle 24 pietre d'inciampo deposte oggi a Venezia per ricordare le vittime della Shoah nel Giorno della memoria.

La cerimonia si è protratta per tutta la giornata con una sorta di pellegrinaggio davanti alle ultime abitazioni delle vittime e, volta per volta, una delle pietre è stata posta sul selciato della città lagunare. Quella di Nacamulli è nel sestiere di Cannaregio, dove si trova il Ghetto ebraico. Con le pietre poste oggi, Venezia raggiunge quota 157 Stolpersteine, come sono state chiamate le pietre d'inciampo realizzate dall'artista Gunter Demnig, che in città offrono un doloroso percorso della memoria.

Si tratta non solo di un modo per ricordare le vittime veneziane dell'Olocausto ma anche un atto per non dimenticare l'accaduto. In città, infatti, vengo realizzati veri e propri itinerari per ricostruire la storia del sacrificio degli ebrei e farne memoria perpetua per cittadini, scolaresche e istituzioni.

(ANSA).