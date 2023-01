Covid: in Veneto ieri 601 nuovi casi, nessuna vittima

(ANSA) - VENEZIA, 16 GEN - Sono 601 in nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato in discesa che porta il totale dei contagi a 2.666.706. Nessuna vittima segnalata e con il totale che rimane invariato a a 16.459.Invariato anche il numero degli attuali positivi, fermo a 18.862, così come il dato dei ricoveri in area medica, che sono 1.329 e quello delle terapie intensive che è a quota 72 (ANSA).