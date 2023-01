Covid: Veneto, ieri 602 nuovi contagi e 2 vittime

Sono 602 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi ufficiali a 2.666.706. Il bollettino regionale segnala 2 vittime, per un totale di 16.459.

Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 18.862, -1.713 in 24 ore. In calo anche i ricoveri, con 1.329 pazienti in area medica (-3) e 72 (-3) in terapia intensiva. (ANSA).