Influenza: Veneto; nell'ultima settimana incidenza in calo

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Nell'ultima settimana in Veneto sono 42.769 (contro i 48.449 della scorsa) i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione di 567.403. Il dato è riportato nel report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio nell'ambito della rete Influnet. L'incidenza generale è pari a 8,81 casi per mille abitanti, contro i 9,98 casi per mille abitanti della scorsa settimana.

La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 19,3 casi per mille (contro 29,82 della scorsa rilevazione), seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 6,54 casi per mille (contro 10,04 della scorsa settimana). Incidenza in leggerissima crescita tra i cittadini tra i 15 e i 64 anni che fanno registrare 9,85 casi per mille (9,74 la precedente), inferiore in quelli con più di 65 anni con 4,47 contro 5,38 della scorsa settimana. (ANSA).