Con fondi Pnrr a Vicenza un parco sotto i Colli Berici

(ANSA) - VICENZA, 13 GEN - Ammonta a 200 mila euro il finanziamento del bando Pnrr che riguarda il progetto definitivo riguardante un grande parco in località Gogna a Vicenza, attorno all'ex colonia Bedin Aldighieri, sotto i Colli Berici.

L'intervento è stato presentato oggi in Municipio dal sindaco Francesco Rucco e dall'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi che hanno precisato i dettagli delle opere che restituiranno alla città uno spazio aperto tra i più suggestivi da un punto di vista naturale e paesaggistico del territorio cittadino, alle pendici dei Colli Berici, sotto il Santuario di Monte Berico. Previsti una serie di interventi polifunzionali per attività di svago, ludiche e sportive con 110 nuovi posti auto (con parcheggi green drenanti e non asfaltati), aree sosta, spazi per mountain bike, arrampicata e attività di "Spartan race", con un campo per allenamento e gare con attrezzature amovibili e prevalentemente in legno, a cui si aggiungono servizi, strutture e spogliatoi. I lavori, che prenderanno il via a fine primavera, si concluderanno secondo il cronoprogramma entro ottobre. "Grazie ai finanziamenti Pnrr - hanno spiegato il sindaco Rucco e l'assessore Ierardi - potremo recuperare e rilanciare l'area verde, rendendola fruibile da tutti coloro che amano la natura e intendono viverla attraverso modalità diverse.

Intendiamo dare nuova vita all'intera zona di Gogna attirando le famiglie con bambini ma anche i giovani e gli sportivi". Scopo del progetto è il miglioramento delle superfici boscate presenti mediante interventi di silvicoltura specificatamente progettati ed individuati apportando benefici pubblici al territorio sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale e turistico-ricreativo.

(ANSA).