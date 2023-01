Francesca Michielin, dal 24 febbraio il nuovo album Cani sciolti

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, Francesca Michielin ufficializza l'uscita del suo nuovo lavoro discografico: Cani Sciolti, fuori il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy. L'album esce alla vigilia del suo compleanno - a distanza di tre anni dall'ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura) - e include i singoli già editi Bonsoir e Occhi grandi grandi. Cani Sciolti è un album dal sapore cantautorale, di cui Francesca ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione.

Ad anticipare l'uscita di Cani Sciolti, Michielin debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa (22 e 23 febbraio) il Bonsoir! - Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che a due mesi dalla partenza ha già registrato numerosi tutto-esaurito.

Cani Sciolti arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: il successo alla conduzione di X Factor, il suo primo romanzo Il cuore è un organo e la seconda stagione del podcast Maschiacci di cui è autrice e conduttrice. (ANSA).