Covid: Veneto, ieri 1.387 nuovi casi e 25 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - Rallenta la risalita dei casi Covid in Veneto, con 1.387 contagi registrati nella giornata di ieri contro i 2.220 del giorno prima, e il totale a 2.661.758.

Rimane pesante il numero delle vittime: 25 contro le 20 precedenti per un totale di 16.4332. Lo rileva il bollettino regionale. Prosegue il calo dei malati attuali, che sono 30.639, 2.520 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i dati ospedalieri, con 1.503 ricoveri in area medica (-4), e 73 (-6) in terapia intensiva. (ANSA).