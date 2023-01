Rugby: verso 6 Nazioni; raduno Italia, convocati 34 giocatori

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Tra meno di un mese, il 5 febbraio, comincia il 6 Nazioni del 2023 e per l'Italia, a Roma con inizio alle 16, ci sarà subito un ostacolo all'apparenza insormontabile, quello della Francia che ha vinto il torneo l'anno scorso. E che ora punta a fare il bis, per poi inseguire anche il suo primo titolo mondiale nel torneo iridato che ospiterà dall'8 settembre al 28 ottobre.

Così gli azzurri si prepareranno con un primo raduno in programma a Verona dal 22 al 27 gennaio, per il quale il ct Kieran Crowley ha convocato oggi 34 giocatori. Fra loro ci sono quattro esordienti, uno dei quali proviene da un club del Peroni Top 10, il pilone Mirco Spagnolo del Petrarca Padova. Gli altri tre alla prima chiamata della Nazionale maggiore giocano nelle Zebre e si tratta di Matteo Nocera, Luca Rizzoli e Marco Manfredi. E' da sottolineare poi il ritorno in azzurro di Jake Polledri, 27enne terza linea del Gloucester che ha recuperato, dopo operazioni e terapie varie, dal bruttissimo infortunio del novembre 2020 durante Italia-Scozia, quando riportò lesioni ai legamenti del ginocchio destro, al polpaccio, al tendine del ginocchio, a tibia e perone e alle terminazioni neurologiche.

"Non vediamo l'ora di scendere in campo nel Sei Nazioni.

Nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente per sviluppare un'identità come squadra e guadagnarci rispetto e credibilità - il commento del ct Crowley -. Abbiamo alcuni nuovi giocatori e altri di ritorno e questo torneo offrirò a tutti noi l'opportunità di continuare a costruire su quelle fondamenta che abbiamo creato". Il giorno successivo alla fine del raduno Crowley, quindi il 28 gennaio, Crowley renderà note le convocazioni per i primi due test del 6 Nazioni, quelli di domenica 5 febbraio contro la Francia e quello del 12 a Twickenham contro l'Inghilterra. (ANSA).