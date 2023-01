Pnrr: a Vicenza 1,7mln per riqualifica area est Campo Marzio

(ANSA) - VICENZA, 05 GEN - Ammonta a 1,7 milioni di euro l'investimento, interamente con finanziamenti Pnrr, riguardante l'area est di Campo Marzo a Vicenza, inserito in un progetto di riqualificazione molto più ampio, sempre con contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oggi in Municipio è stata data notizia dell'approvazione in Giunta dei progetti definitivi finanziati con il bando Pnrr Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", riguardante progetti di rigenerazione urbana, per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Come spiegato dal sindaco Francesco Rucco e dall'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi è prevista la piantumazione di oltre 5.700 tra piante, arbusti e specie vegetali, ma sono programmati anche interventi di manutenzione, riqualificazione e integrazione del verde, degli arredi e dell'impianto di illuminazione.

Opere importanti riguardano anche infografiche dedicate a delimitare percorsi per i runner, con la realizzazione di itinerari da 400, 800 e 1200 metri, con l'inserimento di corpi illuminanti di arredo su pali di altezza sino a 6 metri verniciati con tinta nero grafite. Grazie ai finanziamenti Pnrr verrà anche data nuova vita alla roggia Seriola con interventi sulle sponde, con l'apposizione di piante acquatiche e sulle paratoie in modo da alzare il livello dell'acqua che non sarà più stagnante ma corrente direttamente dal fiume Bacchiglione.

