Allenatrice a processo a Treviso per schiaffo ad atleta

(ANSA) - TREVISO, 03 GEN - E' stata rinviata a giudizio dalla Procura di Treviso per abuso di mezzi di correzione Moira Ferrari, direttrice della società sportiva Gymnasium della città veneta e coach di livello nazionale della ginnastica ritmica.

Avrebbe dato uno schiaffo a una ginnasta di 8 anni. La donna si è difesa sostenendo che il gesto in realtà era stato compiuto "in virtù dell'affetto che provava per lei, per attirarne l'attenzione ed evitare che si infortunasse cadendo di nuovo dalla trave". (ANSA).