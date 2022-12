Turismo, Venezia scommette sulla qualità per un grande 2023

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - I giorni del Natale 2022 hanno dato un segnale inequivocabile: non c'è mai stata così tanta voglia di di Venezia fra i turisti italiani e stranieri, che nel weekend dell'Avvento hanno riempito i musei, gli alberghi e i ristoranti della città sulla laguna. Una stima di oltre 40mila arrivi tra il 24 e il 25 dicembre. I mesi bui del Covid sembrano definitivamente alle spalle, e la città più bella del mondo si è già preparata per cogliere tutte le opportunità turistiche che il 2023 offrirà. Il cartellone degli eventi, moltissimi, e orientati sulla qualità delle proposte, è già pronto, si va dal Carnevale, alle grandi mostre culturali, al Salone Nautico, alle feste della tradizione veneziana, come Redentore e Regata Storica.

Ciò che più ha sorpreso in queste settimane di fine 2022 è stato il ritorno degli americani, aumentati di +16%, seguiti da altre nazionalità del vecchio Continente, Regno Unito, Germania, Francia (+10%), Spagna (+7%).

Tra 24 ore sarà già tempo di San Silvestro, e dei fuochi artificiali di inizio del nuovo anno in Bacino di San Marco.

Spettacolo pirotecnico che il Comune ha programmato anche in terraferma, in Piazza Ferretto. Sarà uno spettacolo di colori ridotto nei tempi, solo una ventina di minuti, rispetto a quello del Redentore. Ma si tratta del primo Capodanno nuovamente con i fuochi d'artificio dopo quello del 2020, "un simbolo voluto dall'amministrazione comunale per un ritorno alla normalità" spiega il direttore di Vela spa, Fabrizio D'Oria. Lo spettacolo pirotecnico in Bacino inizierà alle 23.30. Per la sicurezza di tutti è stata diramata la consueta ordinanza comunale che vieta dalle ore 19 del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio, sia a Venezia che a Mestre, la vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro, in lattine chiuse o in bottiglie di plastica tappate, la somministrazione di bevande in vetro nei plateatici e più in generale la consumazione per strada di cibi o bevande in contenitori di vetro.

L'1 gennaio Venezia sarà ancora protagonista con il Concerto di Capodanno trasmesso in diretta su Rai 1 dal teatro La Fenice.

E dopo poche settimane sarà già tempo di Carnevale - dal 4 al 21 febbraio 2023 - la grande festa mascherata declinata quest'anno sul tema dei segni dello Zodiaco.

La primavera proporrà quindi la 18/A Mostra di Architettura della Biennale di Venezia - dal 20 maggio al 26 novembre - quindi la tradizionale festa della Sensa - 21 maggio - che si celebra dall'anno mille. A fine maggio arriverà uno degli appuntamenti clou dell'anno: il Salone Nautico edizione 2023,, che vedrà le più belle barche e le migliori proposte di design e di propulsione green esposte nella straordinaria cornice dell'Arsenale - dal 31 maggio al 4 giugno - Da metà giorno si torna alla grande cultura con la Biennale Teatro - dal 15 giugno all'1 luglio - e al Festival internazionale della Biennale di Danza Contemporanea - dal 13 al 29 luglio -.

E a metà luglio l'evento che tutti i veneziani aspettano, la Festa del Redentore, la notte 'famosissima' che si celebra con i fuochi artificiali il 15 luglio. A fine Agosto - dal 30 al 9 settembre - Venezia e il Lido tornano sotto i riflettori mondiali, con la 80/A edizione della Mostra internazionale del Cinema. E via, via proseguendo negli appuntamenti di fine estate che richiamano in laguna da sempre migliaia di turisti: la Regata Storica - domenica 3 settembre - , La Venice Glass Week - dal 9 al 17 settembre - la Biennale Musica - dal 16 al 29 ottobre - la Venice Marathon - 22 ottobre - per tornare al 'punto di partenza'', ovvero il programma de 'La Città in Festa, con le luci e i mercatini del Natale e del Capodanno 2023. (ANSA).