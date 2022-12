Porti: Venezia inaugura nuova linea container con Far East

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - È giunta al porto di Venezia presso il terminal Psa Venice Vecon la MV Rijnborg, nave portacontainer di 176 metri di lunghezza e capacità nominale di 1700 teu della Kalypso Line, compagnia di navigazione fondata e controllata dal gruppo italiano Rif Line, che ha inaugurato così una nuova tratta di collegamento tra Venezia e il Far East.

Il servizio prevede una toccata ogni 15 giorni nel porto di Venezia con destinazione Turchia (Mersin) e successivamente Salerno, dove la compagnia ha stabilito il proprio hub nel Mediterraneo e da dove partono già i principali servizi: "Marco Polo", diretto verso la Cina e il Bangladesh (Ningbo, Taicang, Shenzen, Chittadong), e "Cristoforo Colombo", diretto verso gli Stati Uniti, contesto in cui la società offre peraltro uno dei migliori transit-time verso New York tra quelli disponibili sul mercato.

"Il sistema portuale lagunare - afferma il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio - si conferma punto di connessione fondamentale tra il tessuto imprenditoriale del nord Italia e i mercati della Cina e del sud-est asiatico. Grazie alla collaborazione tra Vecon e Kalypso di Rif Line, inoltre, sarà possibile offrire alle nostre aziende manifatturiere esportatrici un collegamento competitivo con gli Usa". (ANSA).