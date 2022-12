Famiglia Testa dona a Venezia cento opere d'arte per 17 milioni

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Oltre cento opere d'arte contemporanea, per un valore di 17 milioni di euro, sono state donate al Comune di Venezia da Gemma De Angelis, moglie di Armando Testa. Una collezione privata che è stata contraccambiata simbolicamente dal primo cittadino veneziano Luigi Brugnaro con un Leone di San Marco e un mazzo di fiori.

"È stata una questione complessa, affidiamo le 105 opere alla Fondazione musei civici di Venezia", ha commentato il sindaco.

Mentre De Angelis ha replicato: "Lasciare le opere non è mai facile, ma suggerisco di lasciarle a musei, spero che il mio gesto faccia il suo effetto". Si tratta di una delle più importanti donazioni dagli anni Sessanta a oggi, una donazione centrata sul contemporaneo che andrà nelle gallerie di Ca' Pesaro. "Le persone speciali si riconoscono dalle azioni che fanno, il mondo cammina sugli esempi e la signorilità è donare. Queste opere ora diventano a disposizione di tutti, faccio un invito ai privati che si fregiano di tenere opere in cassaforte a donare, sarebbe bello vedere questi gesti di generosità", ha concluso Brugnaro.

(ANSA).