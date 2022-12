Covid: Zaia, 'Europa crei cordone sanitario'

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - "Spero che l'Europa decida di creare un cordone sanitario".

L'auspicio è stato espresso oggi dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione della nuova Cittadella della Salute, a Treviso, rispondendo alle domande sulla riaccensione dei contagi in Cina. "Eseguire tamponi su chiunque provenga dalla Cina pure se attraverso uno scalo intermedio è obbligatorio. I nostri aeroporti avranno un banco con accesso dedicato - ha aggiunto Zaia - e avremo i nomi di tutte le persone provenienti dalla Cina in modo da poterle controllare anche se già valutate in altri aeroporti". (ANSA).