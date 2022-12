Natale: sbaglia sveglia, vescovo dorme e salta Messa Mezzanotte

Ha "saltato" la Messa di Mezzanotte per colpa di una sveglia puntata male, e ha fatto preoccupare i propri fedeli in attesa, la scorsa notte, mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto (Treviso).

A rivelare l'imprevisto è stato lo stesso presule, nel corso della Messa del Giorno, celebrata ieri. "Questa notte - ha detto - vi ho fatto prendere quasi un 'colpo'. C'era la messa alle 24, alle 21 avevo finito di mangiucchiare qualcosa e mi ero messo in poltrona, e mi son detto di mettere una sveglia. Senonché, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa alle 10.50, quindi non ha suonato. A un certo punto sento bussare, ed era venuta una coadiutrice, preoccupata che avessi preso un colpo...".

I fedeli hanno riso e applaudito il vescovo, il quale si è scusato e ha detto che "non dobbiamo avere orrore dei nostri sonni e delle nostre debolezze". Per la cronaca, la Messa di Mezzanotte è stata celebrata da don Mirco Miotto, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano. (ANSA).