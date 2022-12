Covid: Veneto, a Natale 544 casi e 11 vittime

Sono 544 i casi di Covid registrati in Veneto nel giorno di Natale, e 11 le vittime; il totale dei contagi in regione sale a 2.631.352 e quello dei morti a 16.264.

Gli attuali positivi sono 49.649, 109 in meno rispetto al giorno precedente. Stabile la situazione clinica, con 1.547 ricoveri in area non critica (-1) e 68 - invariati - in terapia intensiva. (ANSA).