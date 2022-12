Rugby: Benetton con scritta 'No racism' sulle magliette

Prosegue il silenzio sulla vicenda di Cherif Traorè, da parte del Benetton Rugby, ma un piccolo segno è stato dato oggi, in occasione del derby contro le Zebre di United Rugby Championship: il quindici biancoverde è infatti sceso in campo con la scritta "No racism" sul retro della maglietta, unica concessione ai fatti denunciati questa settimana.

L'annuncio in un post su Instagram, con le foto di alcune delle tenute da gioco nello spogliatoio, prima della partita allo stadio Monigo, il cui pubblico ha tributato un'ovazione a Traorè al suo ingresso in campo.

Il Benetton ha vinto il derby 38-5, il ritorno è previsto il 31 dicembre a Parma. La squadra veneta ha messo a segno sei mete contro una e conquistato cinque punti importanti per la corsa ai playoff. (ANSA).