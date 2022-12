Furgone esce di strada, morto 26enne a Castelfranco Veneto

Un 26enne è morto finendo fuori strada con il furgone su cui stava viaggiando. Il sinistro è accaduto lungo via Circonvallazione a Castelfranco Veneto (Treviso).

Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno dichiarato la morte del giovane uomo. Mentre i Vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo e messo in sicurezza il luogo la Polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. (ANSA).