Venezia: con il Bosco di Mestre nascerà lo stadio

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - Per la terraferma di Venezia ci sarà un nuovo epicentro di territoriale di sport, socialità, vita, inclusione e sostenibilità. Con queste parole è stato illustrato il cronoprogramma di attuazione del Bosco dello Sport, presentato nel pomeriggio, a Ca' Farsetti, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Per realizzarlo, trasformando completamente l'area di Tessera, sarà completata la nuova viabilità nella zonaTessera Aeroporto, per un finanziamento totale di 39,5mln di euro. Inoltre verranno realizzate opere di urbanizzazione interna per un importo totale di poco menoi di 49mln euro (di cui 4.270.000 finanziati dal Pnrr e 44.600.264,20 dal Comune di Venezia). A queste vanno aggiunte opere a verde di paesaggio per un importo totale di 25mln (di cui 580mila quota Pnrr e 24.420.000 dal Comune di Venezia). Tra le novità anche un'Arena:per un importo totale di quasi 110mln (di cui 45.962.573 quota Pnrr e 61.933.197 dal Comune di Venezia). Il tutto a insistere sullo stadio, atteso da oltre trentanni, per un importo totale di oltre 82mln (di cui 42.768.748 euro quota Pnrr e 39.951.252 dal Comune di Venezia).

L'aggiudicazione dei lavori - secondo il cronoprogramma - avverrà entro il 30 luglio 2023, al 30 settembre 2024 è invece prevista la realizzazione di almeno il 30% delle opere per raggiungere lo step della trasmissione del certificato di collaudo entro il 30 giugno 2026, in concomitanza con le Olimpiadi. (ANSA).