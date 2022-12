Rugby: domani 'derby' Benetton-Zebre, in campo anche Traoré

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Ricevute le scuse dei compagni e dopo che il suo club, il Benetton Treviso, ha sospeso un suo giocatore (senza renderne noto il nome) per quanto era accaduto, il pilone dei Leoni veneti e della nazionale italiana Cherif Traoré torna in campo domani per il 'derby' italiano di URC, lo United Rugby Championship, campionato transnazionale a cui prendono parte anche franchigie gallesi, scozzesi, irlandesi e sudafricane, contro le Zebre. Come da tradizione, si gioca il 24 dicembre, e Traoré sarà in campo con la maglia n.1, quella da pilone sinistro, con il Benetton.

Con lui in mischia ci sarà il pari ruolo, ma a destra, Simone Ferrari, il tutto per cercare di dimenticare la spiacevole vicenda in cui l'azzurro originario della Guinea si è trovato coinvolto suo malgrado, quando ha ricevuto in regalo, nel corso della cena natalizia del club, una banana. Ritenendolo un atto razzista, l'atleta aveva poi raccontato l'accaduto sui social e ne era nata una polemica messa a tacere dall'intervento della società e della Fir, la federazione italiana rugby.

Per andare oltre, adesso si torna in campo a Treviso con il XV allenato dall'ex capitano azzurro Marco Bortolami e contro le Zebre dell'altro tecnico italiano 'rampante' Fabio Roselli, che per la sfida della vigilia di Natale opera otto cambi nel XV titolare negli ultimi incontri. Nel Benetton, invece, non cambia la cerniera in mediana, con l'apertura che sarà il Pumas Tomas Albornoz e il mediano di mischia Alessandro Garbisi. (ANSA).