Natale: nel Padovano un albero decorato a -42 metri

Hanno decorato l'albero di Natale sott'acqua, a 42 metri di profondità, gli istruttori del team di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, a Montegrotto Terme (Padova). Un abete ecologico di grandi dimensioni colorato da luci a led e circondato da pacchi regalo che solo gli apneisti e i subacquei più intrepidi potranno raggiungere.

Un angolo natalizio alla base del cilindro che ha scritto Y-40 nel libro del Guinness dei Primati per la sua profondità, dove si trovano anche le scatole di latta verdi contenenti i panettoni dell'associazione Braccio di Ferro RfE, la onlus cittadina che sostiene i progetti dei bambini dell'Hospice Pediatrico di Padova.

"Un modo per festeggiare insieme il Natale - spiega l'architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della struttura da record - realizzando i propri sogni acquatici, divertendosi, ma soprattutto portando gioia e speranza ai piccoli ospiti dell'hospice cittadino". (ANSA).