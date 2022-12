Mose: a Fincantieri la manutenzione delle barriere

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - E' stato firmato oggi da Ilaria Bramezza, direttore del Dipartimento per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto con il quale si dichiara di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico privato presentata da Fincantieri il 23 settembre in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla conservazione, all'ammodernamento e all'efficientamento del Mose per le barriere di Lido, Malamocco e Chioggia a salvaguardia dalle maree eccezionali di Venezia. Fincantieri è già attiva nella manutenzione della quarta barriera, quella di Treporti, aggiudicata tramite gara.

La Commissione, istituita lo scorso settembre per valutare la proposta di Fincantieri, ha dato parere favorevole ritenendo che ci siano tutti gli elementi richiesti e che il progetto sia fattibile sotto il profilo tecnico e sia sostenibile sotto il profilo economico-finanziario: la proposta di gestire la manutenzione prima provvisoria e poi a regime di tutte le barriere per i prossimi 11 anni fornisce garanzia per il buon funzionamento e la conservazione di un'opera strategica nazionale quale è il Mose. Fincantieri con questa proposta si assume il rischio della gestione della manutenzione dell'opera a fronte di un canone complessivo pari a 57 milioni di euro all'anno per 11 anni. (ANSA).