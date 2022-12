Carnevale Venezia, segni dello Zodiaco tema dell'edizione 2023

I simboli di terra, acqua, fuoco e aria saranno il tema del Carnevale di Venezia 2023, dal titolo "Take your Time for the Original Signs", in programma dal 4 al 21 febbraio prossimi.

Calli e campi, strade e piazze torneranno a risuonare di musica e spettacoli per un Carnevale diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma, per circa venti giorni. L'edizione che vede ancora una volta la firma del Direttore Artistico e scenografo del Teatro La Fenice, Massimo Checchetto.

Il tema dell'edizione 2023 si ispira ai segni delle costellazioni e a quei simboli originali che contraddistinguono il Carnevale veneziano. "Risale a circa 70 mila anni fa - afferma Checchetto - il primo segno tracciato per mano dell'uomo, che rappresenta il desiderio e la necessità imprescindibile di comunicare. Quel segno si trasforma nel tempo in cultura e, poi attraverso una rinnovata capacità di espressione, diventa creatività, quella stessa creatività originale che è alla base del Carnevale di Venezia. La missione di questo Carnevale è cercare dentro sé stessi il proprio segno originale, ricreando il proprio Zodiaco nell'unicità di ognuno".

Per il sindaco, Luigi Brugnaro "il Carnevale di Venezia quest'anno guarda indietro per guardare avanti. Un tuffo nel passato per pensare al futuro. Le origini ed il significato di questa che è una delle feste veneziane più famose al mondo prendono spunto dai Saturnali latini e dai culti dionisiaci greci, grandi celebrazioni religiose che prevedevano l'uso di maschere e rappresentazioni simboliche, rielaborandole per i propri fini. Il Carnevale di Venezia del 2023 è questo, è festa di tutta la città e di chi la vive e di chi la ama. Una festa per tutti, soprattutto per i bambini e per le famiglie con un format che ricalca quello vincente dello scorso anno: tanti spettacoli diffusi e situazioni che si svilupperanno nei diversi luoghi del territorio comunale e metropolitano", conclude.

(ANSA).