Auto:il Rally Italia Talent ha i suoi 'navigatori' campioni 2022

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Rally Italia Talent ha i suoi campioni 2022 nella classe navigatori.

La semifinale e la finale della categoria della 9^ edizione del Grande Fratello dei motori si sono concluse con base per la teoria nella super attrezzata location di Etabeta Rally Accademy di San Vendemiano (TV) e su di un percorso di una PS per la Prova pratica con vetture Suzuki gommate Toyo. Con la supervisione degli istruttori/esaminatori Gigi Pirollo, Bernacchini Giovanni (entrambi Campioni del Mondo Rally) e Roberto Mometti, semifinalisti e finalisti provenienti da tutta Italia e in perfetta parità tra uomini e donne, si sono avvicendati nella due giorni di prove teoriche e pratiche.

Questa edizione ha visto un gruppo di finalisti veramente di altissimo livello e con grandissimo affiatamento tra loro che hanno creato anche nuove amicizie in una bellissima atmosfera.

E' stato un lavoro molto impegnativo dei tre istruttori /esaminatori individuare i vincitori perché le performance dei finalisti erano livellate molto in alto, ma tutti i finalisti sono comunque vincitori. Semifinale e Finale per la categoria piloti della 9^ edizione di Aci Rally Italia Talent si svolgeranno nei giorni 13/14/15 gennaio sul Circuito Internazionale di Viterbo, con 140 piloti ammessi.

Il segreto dell'enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque, anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni. A metà gennaio 2023 si apriranno le iscrizioni per la 10^ edizione con novità esclusive.

Ecco i vincitori delle diverse Categorie Navigatori: Categoria Under 16: Andrea Bortollon; Categoria Under 18: Martina Omacini; Categoria Under 23: Matteo Carnevale; Categoria Under 35: Daniel Pozzi; Categoria Over 35: Francesca Rosina; Categoria femminile: Giulia Schneider; Categoria non licenziati: Matteo Carnevale; Categoria licenziati: Daniel Pozzi. (ANSA).