Auguri Natale con opera di land art, un albero di 140 metri

Il disegno di un albero natalizio lungo oltre 140 metri, con la scritta Happy New Year, campeggia da oggi su un campo agricolo incolto in provincia di Verona. E' l'ultima opera di land art firmata da Dario Gambarin, che compone i propri 'quadri' (visibili nella loro interezza solo dall'alto) tracciando i solchi con un trattore, senza disegno preparatorio. Il maxi-albero di Natale - un augurio, dice Gambarin, per un nuovo anno libero da guerre e crisi umanitarie, e ingiustizie sociali - si trova a Castagnaro, ed è stato realizzato con aratro e frangizolle su di un terreno di 15.000 metri quadrati. (ANSA).